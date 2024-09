Bedrijven die diversiteit en inclusiviteit promoten in hun reclames hebben een hogere omzet en winst. Dit blijkt volgens de Britse krant The Guardian uit een studie die maandag verschijnt van de Unstereotype Alliance, een coalitie van de advertentiebranche die is samengebracht door de organisatie van de Verenigde Naties voor vrouwenrechten en gendergelijkheid.