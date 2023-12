Zuid-Hollandse Staten willen risico’s van PFAS in zeeschuim weten

Een groot deel van Provinciale Staten in Zuid-Holland heeft het provinciebestuur vragen gesteld over de risico’s van PFAS die zijn aangetroffen in zeeschuim langs de Nederlandse kust. Ze willen onder meer dat de provincie zo snel mogelijk laat uitzoeken hoeveel PFAS strandgangers kunnen binnenkrijgen. Het RIVM meldde afgelopen week dat bij metingen langs de kust van Zeeland, Noord- en Zuid-Holland in het zeeschuim veel hogere concentraties PFAS zijn aangetroffen dan in het zeewater.