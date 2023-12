Door een steekpartij in de buurt van een discotheek in Lemele (Overijssel) zijn in de nacht van zaterdag op zondag twee mannen zwaargewond geraakt. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie na berichtgeving door RTV Oost. De politie heeft drie verdachten aangehouden. De betrokkenen waren bezoekers van de discotheek.