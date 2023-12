Misschien komt het door het regenachtige weer en de lange, donkere avonden: in de maand december hangt er in ons gezin altijd een vleugje nostalgie in de lucht. Dat wordt nog versterkt doordat we dan altijd een kalender met foto’s van het afgelopen jaar voor de familie maken. Scrollen door alle beelden van 2023 brengt iets weemoedigs met zich mee.