Giuliani moet 148 miljoen dollar betalen in verkiezingsfraudezaak

De voormalige advocaat van de Amerikaanse ex-president Donald Trump, Rudy Giuliani, moet van een jury in de staat Georgia meer dan 148 miljoen dollar (bijna 136 miljoen euro) betalen in een civiele fraudezaak vanwege valse beweringen die hij deed rond de presidentsverkiezingen van 2020. Door zijn beweringen zou de voormalige burgemeester van New York zich schuldig hebben gemaakt aan laster tegenover twee medewerkers van een stembureau. Giuliani heeft gezegd tegen het besluit in beroep te gaan.