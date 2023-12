Het demissionaire kabinet laat de komende tijd bij wijze van proef onderzoek doen naar drugsresten in rioolwater. Bekeken wordt of dit kan helpen drugsgebruik beter in kaart te brengen en ook te bestrijden. Dat melden minister Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) en staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid).