Tabaksfrabrikant British American Tobacco (BAT) heeft een boete van 107 miljoen euro in een geschil met de Belastingdienst. Dat bevestigt het bedrijf achter merken als Lucky Strike en Dunhill na een uitspraak van de rechtbank in Noord-Holland. Volgens de rechter is de winst van BAT ruim 1,8 miljard euro hoger dan bij de Belastingdienst bekend was. Bovenop de boete moet over de winst ook nog belasting worden betaald.