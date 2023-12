De 57-jarige Rotterdammer Nazih R. die verdachte is in een Deens en Duits terreuronderzoek blijft in de cel tot de behandeling van zijn zaak over overlevering naar Duitsland. Dat laat een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Amsterdam weten. R. is donderdag op verzoek van Duitsland aangehouden in Rotterdam-Zuid.