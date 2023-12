Coalitiepartners verwachten stevig gesprek met VVD over motie

De coalitiepartners D66, CDA en ChristenUnie van het demissionaire kabinet-Rutte IV verwachten bij de wekelijkse ministerraad een stevig gesprek over de motie die VVD-leider Dilan Yeşilgöz deze week indiende over de spreidingswet. Tot hun verbazing diende zij bij een debat over de verkiezingsuitslag woensdag een motie in met het verzoek aan de Eerste Kamer om de behandeling van de wet uit te stellen. Dit verzoek is om meerdere reden ongebruikelijk, leidde tot veel verontwaardiging en werd later in afgezwakte vorm toch aangenomen door de Tweede Kamer.