Bij Kamerdebatten mag het best schuren, zolang parlementariërs netjes blijven, vindt Martin Bosma van de PVV. Donderdag stemt de Tweede Kamer of hij of Tom van der Lee (GroenLinks-PvdA) de nieuwe voorzitter wordt van het parlement. Vooral Bosma kreeg veel kritische vragen, omdat zijn partij zich de afgelopen jaren vaak negatief heeft uitgelaten over de rechterlijke macht en het parlement.