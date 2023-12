Burgemeester Velema van Ter Apel voelt zich in de steek gelaten

Burgemeester Jaap Velema van de gemeente Westerwolde waartoe Ter Apel hoort, voelt zich in de steek gelaten door de politieke leiders van VVD, PVV, NSC en BBB. Dat zei hij woensdag bij de NOS na afloop van het Tweede Kamerdebat waar VVD-fractieleider Dilan Yesilgöz voorstelde om pas op de plaats te maken met de behandeling van de spreidingswet. De andere partijen die met de VVD verder praten over de vorming van een nieuw kabinet, steunen dat plan, dat nog niet in stemming werd gebracht.