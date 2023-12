Zo’n 180 bezorgde bewoners van twee wijken kwamen woensdagavond naar een besloten bijeenkomst in Vlaardingen (Zuid-Holland) na een reeks explosies in hun buurt. De bewoners kregen de mogelijkheid om onder meer hun vragen te stellen, meldt de gemeente. De burgemeester, politie, officier van justitie en hulpinstanties waren aanwezig om met mensen te praten. De sfeer was volgens de gemeente gemoedelijk.