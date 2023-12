Podcasttips: De gestolen kinderen; Goed, beter, best; This week in Ukraine

Het begon allemaal met een telefoontje van een als kind geadopteerde Nederlandse vrouw aan dagblad Trouw. In haar familiegeschiedenis had ze merkwaardige leemtes ontdekt. Wat zich vervolgens ontrolde, was een bijzonder verhaal over gesjoemel met adopties vanuit Chili. In dat Zuid-Amerikaanse land bleek in de jaren 70 een heel circuit te bestaan van kinderen die werden ondergebracht bij adoptieouders. Wellicht met de beste bedoelingen, maar in ieder geval vaak niet binnen de wettelijke regels. Als Mirjam Hunze, de (ietwat grofgebekte) vrouw in kwestie, in 2021 na een lange zoektocht denkt haar familie in Chili teruggevonden te hebben, blijkt de vork toch anders in de steel te zitten. In de podcast ”De gestolen kinderen” wordt het verhaal ontrafeld.