Van Baarle (DENK) vreest voor ‘grote schoonmaak’ door Wilders

Stephan van Baarle vreest dat Geert Wilders de „grote schoonmaak van onze straten” die de PVV-voorman ooit beloofde ook echt gaat waarmaken, en dat islamitische Nederlanders daarvan de dupe worden. De partijleider van DENK vindt dat de radicaal-rechtse politicus „nooit” de premier mag worden of zelfs maar in een coalitie mag komen. Gebeurt dat toch, dan zal DENK zich in de Kamer „met hand en tand” verzetten tegen zo’n coalitie.