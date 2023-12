Zeeuws Omoda in verzet tegen Chinees automerk met zelfde naam

Het Zeeuwse familiebedrijf Omoda neemt maatregelen om zijn merknaam te beschermen omdat er in april volgend jaar een Chinees automerk naar Nederland komt met exact dezelfde naam. Volgens de Chinezen is een tweede Omoda-merk op de Nederlandse markt juridisch geen probleem. „Maar wij hebben al meerdere keren aangegeven bij Chery dat dit wel zo is. Het Chinese automerk maakt oneigenlijk gebruik van het merk Omoda met de introductie van hun nieuwe automodel op de Europese markt”, zegt een woordvoerder van Omoda, met meer dan dertig schoenenzaken in Nederland.