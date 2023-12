Verkeersveiligheidscoalitie: investering in fietsveiligheid nodig

De Verkeersveiligheidscoalitie acht „forse investeringen in onder meer verkeershandhaving en fietsveiligheid noodzakelijk” om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. De coalitie, waarbij onder andere de Fietsersbond, ANWB, Veilig Verkeer Nederland, Vereniging Verkeersslachtoffers en verschillende gemeentes zijn aangesloten, roept het kabinet dan ook „met klem” op om in te grijpen. De oproep van de coalitie volgt op een nieuw rapport van het nationaal wetenschappelijk onderzoeksbureau voor verkeersveiligheid SWOV waaruit blijkt dat er in 2022 fors meer verkeersgewonden en -doden zijn gevallen dan in voorgaande jaren.