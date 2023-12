Milieudefensie vindt de uitkomsten van de klimaattop in Dubai deels bemoedigend en deels teleurstellend. „Het afstappen van fossiele brandstoffen is pure noodzaak om gevaarlijke klimaatverandering te stoppen en de planeet leefbaar te houden. Dat 198 landen het daarover eens zijn, is bemoedigend”, laat de organisatie weten. „Wel is het teleurstellend dat niet besloten is tot een volledige afbouw van olie, kolen en gas.”