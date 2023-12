Tweede Kamerlid Olger van Dijk (NSC) maakt zich zorgen over de abrupte invoering van de maximumsnelheid van 30 kilometer per uur in Amsterdam van afgelopen vrijdag. Niet alle wegen in de hoofdstad zijn ingericht op de nieuwe maximumsnelheid, en daarom kan niet worden gehandhaafd met vaste flitspalen, stelde het Kamerlid tijdens het eerste vragenuurtje van de nieuwe Kamer.