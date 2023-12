Statushouders versneld naar hotels door situatie in Ter Apel

Ongeveer 1360 statushouders die wachten op een woning worden „versneld uitgeplaatst” naar hotels in hun gemeente, of in de buurt, meldt demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel). Het is een van de maatregelen om de opvangcrisis in Nederland aan te pakken. Sinds enige tijd is het overvol in het Groningse asielzoekers- en aanmeldcentrum Ter Apel. Van der Burg spreekt van een „kritieke situatie”, aldus de staatssecretaris dinsdag in een brief.