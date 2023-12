De aankondiging van een grote ontslagronde bij FrieslandCampina is een „beroerd kerstcadeau”, stelt CNV. Volgens de vakbond is het nieuws over de omvang van de reorganisatie hard aangekomen. Een nieuw sociaal plan kan de pijn mogelijk wel verlichten, zegt CNV-onderhandelaar Henk Jongsma in een eerste reactie.