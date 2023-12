De rechtbank in Rotterdam doet dinsdag uitspraak in de zaak tegen tramschutter Gökmen T., die wordt verdacht van een reeks incidenten in de Rotterdamse gevangenis De Schie. Het Openbaar Ministerie heeft tien jaar cel geëist tegen T., die al levenslang kreeg opgelegd voor de aanslag die hij in maart 2019 pleegde in een tram in Utrecht. Daarbij kwamen vier mensen om het leven en raakten zes anderen gewond.