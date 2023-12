Het hooggerechtshof in Texas heeft een zwangere vrouw die om medische redenen een abortus wilde, de procedure definitief verboden in de staat. De vrouw, Cate Cox, was inmiddels al uitgeweken naar een andere staat omdat zij niet langer kon wachten. Een rechter in Texas had haar de abortus vorige week wel toegestaan, waarna een juridische strijd losbarstte.