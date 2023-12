Vakbond FNV waarschuwt voor mogelijke stakingsacties in Nederland bij de Nederlandse Spoorwegen, uit onvrede over een loonbod van het spoorbedrijf. Volgens de bond gaan vakbondsleden woensdag naar het hoofdkantoor van de NS in Utrecht, om „nog één laatste waarschuwing” te geven. „Komt er geen beweging, dan volgen er stakingen”, meldt de FNV.