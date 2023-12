Nederweert kan Oud Limburgs Schuttersfeest niet organiseren

Het Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS) in Nederweert gaat volgend jaar niet door. Het OLS wordt jaarlijks georganiseerd door de schutterij die het jaar voorafgaand aan deze krachtmeting tussen Belgisch- en Nederlands-Limburgse schutterijen heeft gewonnen. Schutterij Sint Antonius in Nederweert, die het OLS in 2024 zou organiseren, heeft echter besloten het niet te doen. Volgens voorzitter Hans Reijnders zijn de kosten voor de sinds kort wettelijk verplichte kogelvangers niet meer te betalen.