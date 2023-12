RMU praat steeds vaker mee aan overlegtafel

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) daalt het aantal vakbondsleden al sinds 2012. Ook de Reformatorisch Maatschappelijke Unie (RMU) ontspringt de dans niet, maar er lijken betere tijden op komst te zijn.

Ruim 1,4 miljoen Nederlanders waren in maart dit jaar aangesloten bij een vakbond. Dat zijn er 63.000 minder dan in 2021, een daling van 4 procent.

Het aantal mensen dat lid is van een vakbond loopt al jaren terug. Sinds 1963 is het aantal vakbondsleden niet zo laag geweest als nu. Een paar jaar geleden was de terugval echter sterker dan nu. In 2021 waren er 98.000 leden minder dan in 2019 en in dat laatste jaar 101.000 minder dan in 2017.

FNV, de grootste vakbond van Nederland, zegt in een reactie dat er een kentering in de ledenontwikkeling heeft plaatsgevonden. Sinds het najaar van 2022 neemt het aantal leden bij de vakbond juist toe. „De cijfers van het CBS laten nog een krimp zien, dat komt omdat zij terugkijken per periode van twee jaar”, verklaart de FNV.