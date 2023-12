Laat die Elfstedentocht maar komen

De winter is er vroeg bij dit jaar. In de Alpen is op veel plekken anderhalve meter sneeuw gevallen en daarmee kun we spreken van de beste start van het wintersportseizoen sinds 2005. Ook in Nederland kleurden veel daken alweer wit. Het winterse weer zorgt er ook voor dat in veel huizen de verwarming vaker aanstaat. En dat betekent ook meer gasverbruik. Moeten we ons zorgen maken dat de winterkou leidt tot lege gasvoorraden en een torenhoge energierekening?