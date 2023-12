Staatssecretaris Alexandra van Huffelen is „ontzettend blij” met een Europees akkoord over kunstmatige intelligentie (AI). Dat zegt Van Huffelen in eerste reactie op het voorlopige akkoord van de EU-landen en het Europees Parlement over regels voor AI. „Maar dit ontslaat ons niet van de verplichting om te blijven kijken naar de kansen en risico’s van inzet van AI-technologie en de handhaving van de regels”, voegt Van Huffelen daaraan toe.