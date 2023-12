Weinig tijd en weinig geld: volksvertegenwoordigers in de Provinciale Staten hebben moeite hun taken goed uit te voeren, ziet de vereniging voor Statenleden Statenlidnu. Dat is kwalijk, vindt de vereniging, omdat provincies over steeds complexere zaken moeten beslissen, zoals het verlagen van de stikstofuitstoot. Statenlidnu wil landelijke afspraken over de ondersteuning van Statenfracties.