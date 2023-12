Een 26-jarige vrouw uit Florida is in Atlanta aangehouden toen ze probeerde brand te stichten bij het geboortehuis van burgerrechtenactivist Martin Luther King (1929-1968). De vrouw was met een jerrycan de veranda opgegaan en goot benzine over onder meer de voorkant van het pand. Omstanders stopten haar en de politie heeft de vrouw aangehouden. Volgens naaste familie heeft ze momenteel psychische problemen.