Op de website van Threads is voor Europese gebruikers een timer te zien die aftelt naar donderdagmiddag 12.00 uur. Wat er dan te gebeuren staat, meldt socialemediabedrijf Meta niet, maar volgens technologiewebsite The Verge gaat het om de lancering van de berichtendienst in Europa. Threads is op dit moment nog niet beschikbaar in Europa.