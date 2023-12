Burgemeester Bert Wijbenga van Vlaardingen heeft besloten twee woningen te sluiten wegens een nieuwe explosie in de Koninginnestraat. Dat maakte de gemeente in de nacht van vrijdag op zaterdag bekend. Een woning in de Gretha Hofstralaan en een woning en aangrenzend een bedrijfspand in de Koninginnestraat werden gesloten.