SWOV: succes 30 km-wegen hangt af van inrichting rijbanen

Het succes van de nieuwe maximumsnelheid in Amsterdam hangt af van de inrichting van de wegen zelf, zegt het nationaal wetenschappelijk onderzoeksbureau voor verkeersveiligheid SWOV. Dan gaat het bijvoorbeeld om klinkers in plaats van asfalt of een aanpassing van de breedte van de weg. „Dat kan niet van de ene op de andere dag in een stad zoals Amsterdam”, zegt een woordvoerder. Vrijdag ging de maximumsnelheid op de meeste wegen in de hoofdstad van 50 naar 30 kilometer per uur.