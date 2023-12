Werknemers zullen hun lonen niet meer overal zo hard zien stijgen als het afgelopen jaar, als het aan werkgevers ligt. Gemiddeld stegen cao-lonen in 2023 met ruim 7 procent en volgens verscheidene werkgeversorganisaties is dat te hoog. Zij pleiten voor een matigere loongroei in de komende tijd, zodat er geld overblijft voor bedrijven om te investeren.