Ter gelegenheid van de 20e verjaardag van prinses Amalia heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) een nieuwe foto van de oudste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima vrijgegeven. De foto is in december 2022 gemaakt op Paleis Noordeinde in Den Haag. Andere beelden van deze sessie, geschoten door fotograaf Gemmy Woud-Binnendijk, werden eerder al gepubliceerd.