De PVV verdwijnt per direct uit de gemeenteraad van Maastricht. Ondanks het feit dat PVV-er Geert Wilders landelijk tijdens de Tweede Kamerverkiezingen een monsterzege behaalde, stopt de PVV in de Maastrichtse raad. Dit omdat het enige PVV-raadslid, René Betsch, is overgestapt naar de lokale partij PVM (Partij Veilig Maastricht).