De crisisopvang voor asielzoekers in Groningen komt in studentenhuisvestingscomplex The Village aan de Peizerweg. De opvang gaat donderdag open en moet onderdak bieden aan tachtig tot honderd asielzoekers uit onder andere Syrië, Eritrea, Somalië, Iran, Irak en Jemen. Naar verwachting blijven de asielzoekers zo’n drie maanden in de opvang in afwachting van plaatsing in een regulier asielzoekerscentrum.