NSC-partijleider Pieter Omtzigt houdt nog steeds de kaarten tegen de borst over de voorwaarden waaronder hij met partijen zoals de PVV wil gaan onderhandelen over een nieuw kabinet. Na een gesprek met VVD-leider Dilan Yeşilgöz en verkenner Ronald Plasterk herhaalde hij dat het handelen naar de grondwet voor zijn partij „voorwaardelijk” is.