Duitsland heeft in het derde kwartaal van dit jaar ruim 20 procent minder stroom opgewekt en aan het net geleverd. Dat is vermoedelijk het gevolg van de economische vertraging in het land. Daardoor verbruikten energie-intensieve industrieën minder elektriciteit. Volgens het Duitse federale statistiekbureau Destatis werd er afgelopen kwartaal ook meer elektriciteit uit het buitenland ingevoerd.