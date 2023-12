De Nederlandse chiptoeleverancier ASM International (ASMI) is van plan 324 miljoen dollar (300 miljoen euro) te investeren in een nieuw Amerikaans hoofdkantoor in de Amerikaanse staat Arizona. Het bedrijf wil vijfhonderd nieuwe mensen aannemen voor de nieuwe fabriek in Scottsdale, meldt Bloomberg. Het huidige hoofdkantoor is gevestigd in Phoenix, de hoofdstad van de Amerikaanse staat.