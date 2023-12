Vanaf maandag 11 december rijden er tot uiterlijk eind januari 2024 geen sneltreinen tussen Maastricht en Heerlen. In plaats daarvan rijden er twee keer per uur snelbussen. Dat heeft te maken met testritten die Arriva uitvoert voor de nieuwe drielandenlijn Luik-Maastricht-Heerlen-Aken. De stoptreinen op dat traject blijven wel rijden, twee keer per uur volgens de normale dienstregeling, maakte Arriva dinsdag bekend.