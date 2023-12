IJmondgemeenten: toekomst voor Tata mits gezondheid vooropstaat

Er is toekomst voor Tata Steel in IJmuiden, maar alleen als dat gepaard gaat met een gezondere, duurzame en veilige IJmond. Dat schrijven de IJmondgemeenten Velsen, Heemskerk en Beverwijk aan de nieuwe Tweede Kamer. Zij vragen de leden daarvan en het Rijk door te pakken met de overgang naar een groene staalfabriek in IJmuiden, zodat inwoners van de IJmond uiterlijk in 2030 in een substantieel schonere en gezondere leefomgeving wonen waar ook voldoende werk is.