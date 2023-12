De monumentale Koepelgevangenis in Arnhem wordt een hotel met 137 kamers. Op het uitgestrekte terrein zullen verder vijftig woningen worden gebouwd, deels in de sociale huursector. Het binnenterrein aan de achterkant van de Koepel wordt een groene, openbare ruimte. Dat staat in het ontwerpbestemmingsplan dat deze maand ter inzage wordt gelegd.