Een man is maandagavond gewond geraakt door een explosie bij of in een woning in het Noord-Hollandse Zaandam. De ontploffing gebeurde rond 21.30 uur aan de Govert ’t Hoenstraat en daarna brak brand uit in het huis. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio.