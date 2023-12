De passagiersaantallen op Europese luchthavens zijn in oktober gestegen tot bijna het niveau van voor de coronacrisis. Dat meldt ACI Europe, de koepelorganisatie van luchthavens in Europa. Het passagiersverkeer lag die maand slechts 1,7 procent lager dan in oktober 2019, toen de pandemie nog moest beginnen.