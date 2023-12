Een 26-jarige man die verdacht wordt van het doden van een Duitse toerist en het verwonden van twee anderen, onder wie een Brit, vlak bij de Eiffeltoren in Parijs op zaterdagavond, heeft trouw gezworen aan de Islamitische Staat (IS). Hij deed dit in een video die op sociale media te zien is, zei aanklager Jean-François Ricard zondag.