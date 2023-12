Ds. B. Labee, predikant van de Gereformeerde Gemeente in Veenendaal, geeft aan dat het vaak niet de hoeveelheid taken is die het de werk van een predikant zwaar maakt. Het gaat om de totale belasting; gemeenteleden die op een ziekbed liggen of vlak voor de poorten van de dood. Dat vraagt veel van een predikant.