Affaire woekerpolissen is ook een les voor beleggers

Tot grote vreugde van gedupeerden heeft verzekeraar ASR deze week een schikking getroffen met vijf claimorganisaties in de affaire met woekerpolissen. Daardoor krijgen 90.000 gedupeerden met in totaal 140.000 polissen een compensatie, variërend van driehonderd euro tot enkele tienduizenden euro’s. Met deze deal wordt een punt gezet achter slepende rechtszaken tegen ASR. Niet uitgesloten is dat na deze doorbraak ook andere verzekeringsmaatschappijen zullen volgen.