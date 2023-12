De oorlog tussen Israël en Hamas woedt sinds 7 oktober en het einde lijkt nog niet in zicht. Naast de talloze politieke en strategische vragen die er over deze strijd zijn te stellen, vragen nogal wat mensen zich af of er ook zaken vanuit de Bijbel geduid of uitgelegd kunnen worden. Want stammen de Palestijnen nu wel of niet af van de Filstijnen?