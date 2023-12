Microbiologe en tot voor kort NRC-columniste Rosanne Hertzberger is verkozen als Kamerlid. Ze stond op plaats 17 op de kandidatenlijst van Nieuw Sociaal Contract, de nieuwe partij van Pieter Omtzigt. Die kreeg 20 zetels. Ze is niet voorbijgestreefd door lager geplaatste kandidaten met voorkeursstemmen, dus ze is officieel verkozen, heeft de Kiesraad vrijdag bekendgemaakt.