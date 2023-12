Weer aanhouding om mogelijk plan aanslag op Duitse kerstmarkt

De Duitse politie heeft een 20-jarige Irakees opgepakt die als jihadist bekendstaat en die mogelijk een aanslag op de kerstmarkt in Hannover zou willen plegen. De Duitse publieke omroep heeft dit gemeld. De minister van Binnenlandse Zaken van de deelstaat Nedersaksen, Daniela Behrens, heeft het bericht bevestigd. Ze zei dat er nog geen concrete aanwijzingen voor het plegen van een aanslag zijn, maar op grond van informatie over de verdachte persoon, is besloten hem in preventieve hechtenis te nemen, aldus Behrens.